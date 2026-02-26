Κύπελλο Γυναικών: Η κλήρωση του Final Four

Σήμερα, Πέμπτη 26/2 έγινε η κλήρωση του Final Four του Κυπέλλου Γυναικών.

Μέρα κλήρωσης για το Κύπελλο Γυναικών. Την Πέμπτη 26/2 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης η κλήρωση του Allwyn Final 4 του Κυπέλλου Γυναικών, που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 27-29 Μαρτίου.

Στις 27/3 θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί και στις 29/3 ο τελικός της διοργάνωσης, με τον τελικό του Κυπέλλου της Α2 Γυναικών ανάμεσα σε Κρόνο Αγίου Δημητρίου και Πάνθηρες Καβάλας να διεξάγεται ενδιάμεσα, στις 28 Μαρτίου.

Στον πρώτο ημιτελικό ο Πρωτέας Βούλας θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, ενώ στον δεύτερο ο Αθηναϊκός θα κοντραριστεί με τον Παναθλητικό.

Όσα αναφέρει η ΕΟΚ

Στην κλήρωση του Allwyn Final 4 του Κυπέλλου Γυναικών, ο Παναθηναϊκός εκπροσωπήθηκε από την Τιμ Μάνατζερ της ομάδας, Λολίτα Λύμουρα, και ο Πρωτέας Βούλας από τον Τιμ Μάνατζερ της ομάδας, Ηλία Κουτσοδάσκαλο, ενώ Αθηναϊκός Qualco και Παναθλητικός συμμετείχαν διαδικτυακά στη διαδικασία.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοργανώσεων (Πρωταθλημάτων-Κυπέλλων) της ΕΟΚ, Νίκος Νικολόπουλος, αφού πρώτα καλωσόρισε τους εκπροσώπους των ομάδων, εξήγησε εν συνεχεία τις λεπτομέρειες επί της διαδικασίας της κλήρωσης και ενημέρωσε, ότι η τοποθεσία του Allwyn Final 4 θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα.

Η κλήρωση είναι η εξής:

Ημιτελικοί (27 Μαρτίου)

Πρωτέας Βούλας-Παναθηναϊκός (1)

Αθηναϊκός Qualco-Παναθλητικός (2)

Τελικός (29 Μαρτίου)

Νικητής 1-Νικητής 2