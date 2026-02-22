Ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις μέσα σε λίγες λέξεις αποτύπωσε τα τελευταία 24ωρα μέχρι και την κατάκτηση του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό.

Ο Αμερικανός φόργουρντ όχι μόνο βοήθησε τον Παναθηναϊκό στο Final 8 αλλά έφτασε στο σημείο να κατακτήσει τον τίτλο του MVP του τελικού και να είναι κομβικός για το 22ο Κύπελλο Ελλάδας στην πράσινη τροπαιοθήκη.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε μια ανάρτηση όπου μέσα σε λίγες λέξεις αποτύπωσε στο 100% τα όσα έζησε τα τελευταία 24ωρα μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο.

«Με Τζετ Λαγκ. Σκουριασμένος. Εκτός φόρμας. Με 4 ώρες ύπνο. Μπορείς είτε να βρεις δικαιολογίες, είτε να να βρεις τον τρόπο...»

Και αν μη τι άλλο βρήκε τον τρόπο να βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο Final 8 και να αφήσει πολλές υποσχέσεις για τη συνέχεια.

Δείτε την ανάρτησή του