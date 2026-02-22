Χέιζ - Ντέιβις: «Σκουριασμένος, εκτός φόρμας, με τέσσερις ώρες ύπνο, αντί για δικαιολογίες βρίσκεις τον τρόπο»

Χέιζ - Ντέιβις: «Σκουριασμένος, εκτός φόρμας, με τέσσερις ώρες ύπνο, αντί για δικαιολογίες βρίσκεις τον τρόπο»

Γιώργος Κούβαρης
Χέιζ Ντέιβις

bet365

Ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις μέσα σε λίγες λέξεις αποτύπωσε τα τελευταία 24ωρα μέχρι και την κατάκτηση του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό.

Ο Αμερικανός φόργουρντ όχι μόνο βοήθησε τον Παναθηναϊκό στο Final 8 αλλά έφτασε στο σημείο να κατακτήσει τον τίτλο του MVP του τελικού και να είναι κομβικός για το 22ο Κύπελλο Ελλάδας στην πράσινη τροπαιοθήκη.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε μια ανάρτηση όπου μέσα σε λίγες λέξεις αποτύπωσε στο 100% τα όσα έζησε τα τελευταία 24ωρα μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο.

«Με Τζετ Λαγκ. Σκουριασμένος. Εκτός φόρμας. Με 4 ώρες ύπνο. Μπορείς είτε να βρεις δικαιολογίες, είτε να να βρεις τον τρόπο...»

Και αν μη τι άλλο βρήκε τον τρόπο να βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο Final 8 και να αφήσει πολλές υποσχέσεις για τη συνέχεια.

 

Δείτε την ανάρτησή του

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ Τελευταία Νέα