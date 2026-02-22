Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν οι «πράσινοι» με το Κύπελλο στις αποσκευές τους
Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ που διεξήχθη στο Ηράκλειο Κρήτης. Ισοπέδωσε τον Ολυμπιακό στον τελικό με 68-79 και το τριφύλλι έβαλε την υπογραφή του στο πρώτο τρόπαιο για το 2026.
Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του «τριφυλλιού» γύρισαν στην Αθήνα και ετοιμάζονται να μπουν σε ρυθμούς προετοιμασίας ενόψει της αναμέτρησης με την Παρί (26/02, 21:15) για την EuroLeague.
Το κλίμα στην επιστροφή ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο, με τους χαμογελαστούς Τζέριαν Γκραντ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να ξεχωρίζουν, αλλά και τον σταθερά συγκεντρωμένο MVP Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να κουβαλά μαζί του το ατομικό βραβείο που κατέκτησε στο Final 8.
