Δείτε τα πλάνα του Gazzetta από την άφιξη του Ολυμπιακού στο Telekom Center Athens για το ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για ένα ακόμα ντέρμπι «αιωνίων», αυτή τη φορά στο Telekom Center Athens. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό (19:00, ΕΡΤ2, live Gazzetta) σε ένα ακόμη... επεισόδιο της αιώνιας κόντρας, με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκονται στο 20-0 και τους «πράσινους» να ακολουθούν στο 17-4 στη βαθμολογία της Stoiximan GBL.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στο Κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων χωρίς να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα, με τον τιμωρημένο Εβάν Φουρνιέ να ακολουθεί κανονικά την αποστολή της ομάδας του.