Παναθηναϊκός: Χαμός με Ναν και «δεν θα πας πουθε… Ναν» στους εορτασμούς
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης, Ευτυχία Οικονομίδου
Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ που διεξήχθη στο Ηράκλειο Κρήτης. Ισοπέδωσε τον Ολυμπιακό στον τελικό με 68-79 και το τριφύλλι έβαλε την υπογραφή του στο πρώτο τρόπαιο για το 2026.
Όπως είναι λογικό, οι «πράσινοι» γιόρτασαν με την ψυχή τους την κατάκτηση. Την παράσταση έκλεψε ο Κεντρικ Ναν ειδικά ήχησε το γνωστό τραγούδι της Πέγκυς Ζήνα «δεν θα πας πουθενά», που έχει συνδεθεί με το όνομα του Αμερικανικού σταρ του Παναθηναϊκού.
Οι παίκτες έγιναν ένα και του αφιέρωσαν τραγουδώντας το κομμάτι με τον περσινό MVP της regular season να τραβάει τα βλέμματα πάνω του και να το διασκεδάζει και με το παράνω.
Μάλιστα τόσο αυτός όσο κι άλλοι παίκτες του Παναθηναϊκού έδειχναν πως έχουν αρχίσει και μαθαίνουν τους στίχους.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
Χαμός με Ναν μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου!#paobc pic.twitter.com/EwyW1dJPAI— Eftychia Oikonomidou (@EftychiaOiko) February 21, 2026
Στο... πόδι όλοι με το «Δεν θα πας πουθενά-ν» και τον Κεντρικ Ναν να κλέβει την παράσταση! #paobc @nunnbetter_ pic.twitter.com/H7SYempcJb— George Kouvaris (@gkouvaris) February 21, 2026
