Ο Παναθηναϊκός AKTOR κυριάρχησε αγωνιστικά, προπονητικά και πνευματικά του Ολυμπιακού έχοντας τον Χέιζ-Ντέιβις σε ρόλο game changer, αλλά και νέους πρωταγωνιστές. Γράφει ο Γιάννης Πάλλας.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατέκτησε το τρόπαιο στον τελικό (79-68) του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών κόντρα στον Ολυμπιακό, σ’ ένα παιχνίδι που είχε ξεκάθαρη ταυτότητα, χαρακτήρα, πειθαρχία και μπασκετικό πλάνο υψηλού επιπέδου. Οι «πράσινοι» δεν κέρδισαν απλώς έναν τίτλο. Έδωσαν απαντήσεις. Τακτικές, αγωνιστικές και πνευματικές.

Η «γιγαντομαχία» των «αιωνίων» κρίθηκε στο παιχνίδι «5 εναντίον 5». Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός AKTOR διάβασε σωστά, χτύπησε στοχευμένα και επέβαλε τον ρυθμό του. Το pick n’ roll» αποτέλεσε βασικό όπλο, με τις συνεργασίες του πόιντ γκαρντ με τον παίκτη στη θέση «4» να δημιουργούν συνεχώς ρήγματα. Κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο 31χρονος Αμερικανός, με μόλις έξι ημέρες στην Ελλάδα, είχε επίδραση που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η ποιότητα, το mentality και η μπασκετική του αντίληψη επηρέασαν άμεσα το παιχνίδι της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρήκε μέσα στο παρκέ έναν προπονητή σε ρόλο παίκτη. Καθοδήγησε, διάβασε και εκτέλεσε. Αμυντικά ήταν καταλυτικός, καθώς όσο βρέθηκε πάνω στον Σάσα Βεζένκοφ, ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού πέτυχε μόλις ένα καλάθι (ένα δεύτερο το σημείωσε πηγαίνοντας σε άλλο παίκτη για βοήθεια ο Χέιζ-Ντέιβις), ενώ νωρίτερα είχε σκοράρει 12 πόντους απέναντι στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Με συνεχόμενα deflections, σωστές βοήθειες και άψογη κάλυψη χώρων, από τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις που δικαίως αναδείχθηκε σε πολυτιμότερο παίκτη του τελικού (MVP), οι «πράσινοι» έκλεισαν τους διαδρόμους και δεν επέτρεψαν στους «ερυθρόλευκους» να εφαρμόσουν το γνωστό, δομημένο παιχνίδι τους, που έχει χαρακτηριστεί ως Bartzokas ball.

Τρομερή ήταν και η συμβολή του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος πρόσφερε 14 πόντους με 3/3 τρίποντα και έδωσε μεγάλες μάχες στην άμυνα απέναντι στον Έβαν Φουρνιέ. Σημαντικά βήματα προόδου δείχνει πως έχει κάνει και ο Ρισόν Χολμς, που αρχίζει να κατανοεί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ, προσφέροντας ισορροπία και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Στις κρίσιμες στιγμές, όταν ο Ολυμπιακός επιχείρησε να επιστρέψει, ο Τζέριαν Γκραντ πέτυχε μεγάλα σουτ, ενώ ο Κώστας Σλούκας άφησε ξανά το αποτύπωμά του με ηγετικό παιχνίδι και εξαιρετική δημιουργία. Ο Κέντρικ Ναν δεν χρειάστηκε να βάλει 25 πόντους όπως σε άλλες βραδιές και αυτό λέει πολλά για την ισορροπία που φέρνει πλέον στο παιχνίδι η παρουσία του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ο Αμερικανός φόργουορντ μοιάζει με το «κερασάκι στην τούρτα» ενός Παναθηναϊκού AKTOR που έχει ανεβάσει τον πήχη.

Ο Έργκιν Άταμαν αυτή τη φορά είδε το πλάνο του να εκτελείται σχεδόν υποδειγματικά. Η ομάδα του διάβασε σωστά την άμυνα, εκμεταλλεύτηκε το «pick n’ roll» και έδειξε πνευματική αντίδραση μετά την ήττα από τον Κολοσσό. Η χαρακτηριστική του ατάκα «πατήσαμε σκα@α, καθαρίσαμε τα παπούτσια μας και προχωράμε» δεν ήταν απλώς λόγια. Ήταν μήνυμα. Και στον τελικό έγινε πράξη.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έδωσε απαντήσεις σε όλα τα επίπεδα. Τακτική προσέγγιση, ενέργεια, διάθεση, εγωισμό και φιλοδοξία. Πάνω απ’ όλα όμως, φάνηκε πως η άμεση προσαρμογή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αποτέλεσε τον καταλύτη. Έδωσε ώθηση, καθαρό μυαλό και μπασκετική σιγουριά.

Το μήνυμα ήταν σαφές. Αυτή η ομάδα δείχνει αποφασισμένη να μην κοιτάξει ξανά πίσω. Κοιτάζει μόνο μπροστά για τον μεγάλο στόχο όπως είπε και ο Έργκιν Άταμαν στη συνέντευξη Τύπου, την κατάκτηση της Euroleague και του πρωταθλήματος στην Stoiximan GBL.



