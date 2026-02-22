Ναν: «Τώρα, αυτό μπορεί να είναι επισήμως το turning point»

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε μετά τη νίκη του του Παναθηναϊκού AKTOR στο Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ και χαρακτήρισε τον τίτλο ως ένα turning point.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε του Ολυμπιακού με 79-68, με τον Κέντρικ Ναν να μιλάει στους εκπροσώπους του Τύπου.

Μεταξύ άλλων, ο Κέντρικ Ναν τόνισε πως αυτό το τρόπαιο μπορεί να είναι το turning point του Παναθηναϊκού, ενώ ανέφερε πως ο ίδιος είναι στο 100%.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Κέντρικ Ναν:

Για το αν νιώθει άγχος όταν αυξάνεται ο θόρυβος γύρω από την ομάδα: «Όχι. Όχι δεν νιώθω άγχος. Δεν είμαι τέτοιου είδους παίκτης. Είμαι πολύ ψύχραιμος και συμμαζεμένος, όσο και να αυξάνεται ο θόρυβος. Είμαι πάντα ήρεμος και έχω πάντα τα μάτια μου στον στόχο».

Για την επιλογή του Σλούκα να δώσει το τρόπαιο σε εκείνον και τον Γκραντ: «Είναι η δεύτερη σερί φορά που παίρνουμε αυτό το τρόπαιο. Πέρσι το έδωσε πάλι σε εμένα, τον Γκραντ και τον Χουάντσο και το σήκωσε μαζί μας. Ήταν υπέροχο συναίσθημα».

Για το αν αυτό είναι το turning point του Παναθηναϊκού: «Όπως είπα κάθε σεζόν έχει τα πάνω και τα κάτω της. Σε αυτήν τη σεζόν είχαμε πολλά κάτω. Τώρα, αυτό μπορεί να είναι επισήμως το turning point. Κερδίσαμε ένα μετάλλιο, αυτό το κύπελλο. Ο τρόπος που παίζουμε στα τελευταία παιχνίδια, μοιάζει διαφορετικός. Όλοι είναι επιθετικοί. Η άμυνά μας έχει βελτιωθεί. Επίσης έχουμε ισορροπία στην επίθεση. Οπότε μπορείτε επίσημα να το σημειώσετε ως το σημείο καμπής».

Για το αν νιώθει στο 100% μετά τον τραυματισμό του: «Ναι, νιώθω. Νιώθω πως είμαι απόλυτα υγιής και έχω επιστρέψει. Αν δεν ένιωθα έτσι θα είχα μείνει εκτός λίγο παραπάνω».

Για το αν έφυγε ένα και μένουν δύο τρόπαια: «Ναι, πάει το ένα και μένουν άλλα δύο. Δεν ενθουσιαζόμαστε με αυτές τις νίκες. Έχουμε νοοτροπία πρωταθλητή και γνωρίζουμε πως έρχονται μεγαλύτεροι στόχοι που πρέπει να πετύχουμε».