Άταμαν: «Αν χάναμε θα ήταν περισσότεροι δημοσιογράφοι, μεγάλος στόχος η Euroleague»
Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατέκτησε το τρόπαιο στον τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας και ο Έργκιν Άταμαν πηγαίνοντας στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε αρχικά στους λιγοστούς δημοσιογράφους που βρίσκονταν στην αίθουσα. Κατόπιν, ξεκαθάρισε πως μεγάλος στόχος του «τριφυλλιού» είναι η κατάκτηση της Euroleague και το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL.
«Είδα ότι τώρα υπάρχουν λίγοι, οκτώ, δημοσιογράφοι. Αν χάναμε είμαι σίγουρο πως θα ήταν γεμάτη η αίθουσα για να μου κάνετε ερωτήσεις. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου για το τουρνουά. Κάναμε τρομερή πορεία. Απόψε, κάναμε σπουδαίο ματς στον τελικό. Πιστεύω ότι, ειδικά αφού μπήκε ο Χέις-Ντέιβις, παίξαμε σωστό και έξυπνο μπάσκετ. Όλοι πήραν αυτοπεποίθηση. Σε όλο το ματς παίξαμε καλή άμυνα. Όλοι έκαναν στο 100% τη δουλειά τους. Ελέγξαμε το ματς σε όλη τη διάρκεια και πιστεύω 100% αξίζαμε τη νίκη γιατί παίξαμε τέλειο μπάσκετ» δήλωσε ο Έργκιν Άταμαν στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του τελικού.
Όσο για την παρουσία και την επίδραση του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις στο παιχνίδι της ομάδας, είπε: «Δεν χρειάζεται σχόλιο. Έδειξε την ποιότητα και την εμπειρία του από την πρώτη του διοργάνωση, σε όλα τα ματς. Είναι μικρός στόχος το να κερδίσουμε το Κύπελλο, ο μεγάλος στόχος είναι η Euroleague και το πρωτάθλημα».
