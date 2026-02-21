Άταμαν: «Δείξαμε ότι είμαστε καλή ομάδα, να συνεχίσουμε έτσι»

Για τη νίκη και την κατάκτηση του Κυπέλλου αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Έργκιν Άταμαν, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-79 και είναι Κυπελλούχος Ελλάδος για το 2026, με τον Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις του να αναφέρεται στην κατάκτηση, λέγοντας πως είναι χαρούμενος για την προσθήκη ενός ακόμα τροπαίου στο μουσείο των «πρασίνων».

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Είμαι χαρούμενος για τους οπαδούς. Δείξαμε ότι είμαστε καλή ομάδα, να συνεχίσουμε έτσι. Είναι ακόμα ένα κύπελλο για το μουσείο του Παναθηναϊκού. Είμαι περήφανος για το hustle των παικτών».

Για την προσθήκη του Χέις-Ντέιβις: «Μας δίνει ποιότητα και εμπειρία».