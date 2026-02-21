Πλησιάζοντας στα τελευταία δευτερόλεπτα του τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR και ενώ όλα είχαν κριθεί ο Κώστας Σλούκας πανηγύρισε έξαλλα με τον κόσμο.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατέκτησε το τρόπαιο στο Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών στο Ηράκλειο κόντρα στον Ολυμπιακό (79-68) και ο Κώστας Σλούκας στα τελευταία δευτερόλεπτα ξέσπασε! Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» κατευθύνθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα του τελικού προς την εξέδρα των φίλων της ομάδας του και πανηγύρισε έξαλλα γνωρίζοντας την αποθέωση.

Ήταν η δική του στιγμή, καθώς ήθελε πολύ το Κύπελλο και μια αναμέτρηση με τον «αιώνιο» αντίπαλο πάντα αποτελεί έναν μεγάλό στόχο. Ο Κώστας Σλούκας που έμεινε στο παρκέ για 27:37 λεπτά σημειώνοντας 3 πόντους με 1/3 σουτ εντός παιδιάς, πήρε 2 ριμπάουντ, μοίρασε 4 ασίστ και έκανε 1 κλέψιμο.

Ο «κάπτεν» των «πρασίνων» έκανε μεγάλη προσπάθεια σε όλη τη διάρκεια του ματς συμβάλλοντας στον έλεγχο του ρυθμού, ενώ πίεσε και στην άμυνα. Γι' αυτό και στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης κατευθύνθηκε προς την πλευρά των φίλων του Παναθηναϊκού AKTOR και πανηγύρισε με πάθος και σφίγγοντας τις γροθιές του προς τον κόσμο.