Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τα δύο εμφατικά καρφώματα του Τζόουνς!
Στο τρίτο δεκάλεπτο του μεγάλου τελικού μεταξύ του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, ο Ταϊρίκ Τζόουνς πραγματοποίησε δύο εμφατικά καρφώματα, προσφέροντας πλούσιο θέαμα στον αγώνα.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός στην πρώτη φάση με μία ντρίμπλα απέφυγε τον Μήτογλου και στη συνέχεια, κρεμάστηκε από το στεφάνι, ξεσηκώνοντας και τους οπαδούς των «ερυθρολεύκων».
Όσον αφορά το δεύτερο στιγμιότυπο, ο σέντερ των Πειραιωτών, πήρε την πάσα του Εβάν Φουρνιέ και απογειώθηκε, καρφώνοντας εμφατικά στο «πράσινο» καλάθι.
Δείτε τις φάσεις:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.