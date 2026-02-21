Ο Ταϊρίκ Τζόουνς πραγματοποίησε δύο εμφατικά καρφώματα στο τρίτο δεκάλεπτο, προσφέροντας θέαμα στην αναμέτρηση.

Στο τρίτο δεκάλεπτο του μεγάλου τελικού μεταξύ του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, ο Ταϊρίκ Τζόουνς πραγματοποίησε δύο εμφατικά καρφώματα, προσφέροντας πλούσιο θέαμα στον αγώνα.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός στην πρώτη φάση με μία ντρίμπλα απέφυγε τον Μήτογλου και στη συνέχεια, κρεμάστηκε από το στεφάνι, ξεσηκώνοντας και τους οπαδούς των «ερυθρολεύκων».

Όσον αφορά το δεύτερο στιγμιότυπο, ο σέντερ των Πειραιωτών, πήρε την πάσα του Εβάν Φουρνιέ και απογειώθηκε, καρφώνοντας εμφατικά στο «πράσινο» καλάθι.

Δείτε τις φάσεις: