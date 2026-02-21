Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το εντυπωσιακό καλάθι και φάουλ του Ναν!
Ο Κέντρικ Ναν πέτυχε ένα πολύ δύσκολο καλάθι μπροστά στον Νίκολα Μιλουτίνοφ και στη συνέχεια πήρε και το φάουλ από τον σέντερ των «ερυθρολεύκων».
Εντυπωσιακό λέι απ πέτυχε ο Κέντρικ Ναν στο δεύτερο δεκάλεπτο, πετυχαίνοντας πολύ δύσκολο καλάθι μπροστά στον Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Ο Αμερικανός γκαρντ των «ερυθρολεύκων» πέρασε την άμυνα του Τόμας Γουόκαπ και στη συνέχεια πέρασε το χέρι του κάτω από αυτό του Σέρβου σέντερ και έβαλε ένα πολύ δύσκολο καλάθι, παίρνοντας και το φάουλ, χαρίζοντας ένα highlight στο πρώτο ημίχρονο.
Δείτε τη φάση:
@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΚΑΜΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
