Ο Αμερικανός γκαρντ των «ερυθρολεύκων» πέρασε την άμυνα του Τόμας Γουόκαπ και στη συνέχεια πέρασε το χέρι του κάτω από αυτό του Σέρβου σέντερ και έβαλε ένα πολύ δύσκολο καλάθι, παίρνοντας και το φάουλ, χαρίζοντας ένα highlight στο πρώτο ημίχρονο.

