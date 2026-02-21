Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός Ο Μιλουτίνοφ έβαλε 2/2 βολές παρά το κάταγμα στο χέρι του!
Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου στον μεγάλο τελικό μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο Κύπελλο Ελλάδος, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πέτυχε 2/2 βολές.
Συγκεκριμένα Σέρβος σέντερ των «ερυθρολεύκων» παρά το κάταγμα που τον ταλαιπωρεί στον δεξί του αντίχειρα, μπόρεσε να ευστοχήσει σε ζευγάρι βολών που κέρδισε στο πρώτο δεκάλεπτο.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μιλουτίνοφ ξεκίνησε και βασικός στην αναμέτρηση, έχοντας τον ειδικό κηδεμόνα, προκειμένου να προστατεύσει το χέρι του.
Δείτε το βίντεο:
