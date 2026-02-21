Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κοντράρονται (20:00) στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος και αυτή είναι η ώρα που θα γίνει γνωστή η διαιτητική τριάδα.

Έφτασε η μέρα που θα κριθεί ο Κυπελλούχος Ελλάδος για το 2026. Ο Παναθηναϊκός θα διασταυρώσει τα ξίφη του με τον Ολυμπιακό (20:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, live Gazzetta) στον τελικό της διοργάνωσης στο Ηράκλειο.

Οι πράσινοι θα ψάξουν το δεύτερο σερί τρόπαιο και το 22ο στην ιστορία τους, ενώ οι Πειραώτες το 13ο στην ιστορία τους και το 4ο τα 5 τελευταία χρόνια.

Η διαιτητική τριάδα του τελικού θα γίνει γνωστή στις 18:00 το απόγευμα, δηλαδή δύο ώρες πριν το τζάμπολ του τελικού.

Να θυμίσουμε πως η δεξαμενή των διαιτητών που σφύριξαν τις αναμετρήσεις μέχρι στιγμής στο Ηράκλειο περιλαμβάνει 14. Από αυτούς θα ανακοινωθεί και η τριάδα του τελικού, με τους πιο έμπειρους να έχουν τις περισσότερες πιθανότητες.

