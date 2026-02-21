Ο Εργκίν Άταμαν αποφάσισε για την εξάδα των ξένων ενόψει του μεγάλου τελικού με τον Ολυμπιακό (21/02, 20:00) στα «Δύο Αοράκια».

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης

Αναμενόμενη η απόφαση του Τούρκου προπονητή του Παναθηναϊκού για την τελική εξάδα των ξένων ενόψει του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου κόντρα στον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα ο Εργκίν Άταμαν άφησε εκτός τον Τι Τζέι Σορτς, όπως είχε κάνει και στον προημιτελικό με τον ΠΑΟΚ, προκειμένου να βρεθεί στην εξάδα των ξένων ο Τσέντι Όσμαν. Επίσης έμεινε εκτός ο Κένεθ Φαρίντ και βρέθηκε εκ νέου στη επιλογή των ξένων ο Ρισόν Χολμς.

Έτσι, λοιπόν, η εξάδα των ξένων αποτελείται από τους Τσέντι Όσμαν, Ρισόν Χολμς, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού