Νετζήπογλου: «Είμαστε ο Ολυμπιακός, φυσικά και σκεφτόμαστε μόνο τον τελικό και τον τίτλο»

Ο Όμηρος Νετζήπογλου μίλησε για τον τελικό του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό και τόνισε πως οι Ερυθρόλευκοι ανυπομονούν για το τζάμπολ της αναμέτρησης (20:00).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας και ο Όμηρος Νετζήπογλου ετοιμάζεται για τον πρώτο τελικό της καριέρας του.

Ο Όμηρος Νετζήπογλου, μετά τη νίκη επί του Αμαρουσίου στον ημιτελικό, μίλησε στο olympiacosbc.gr για την σπουδαία αναμέτρηση.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Όμηρος Νετζήπογλου:

Είσαι έτοιμος για τον πρώτο τελικό Κυπέλλου στην καριέρα σου;

«Σίγουρα νιώθω έτοιμος και έχω ανυπομονησία. Όλοι ανυπομονούμε για το ματς του Σαββάτου».

Ο κόουτς Μπαρτζώκας ανέφερε ότι τα λεπτά που κερδίζεις έρχονται μέσα από σκληρή δουλειά. Τι έχεις να πεις για αυτό;

«Όπως είπα και τότε, ζω το όνειρό μου αυτή τη στιγμή. Οπότε προσπαθώ να δουλεύω κάθε μέρα όσο πιο σκληρά μπορώ, να μαθαίνω από αυτούς τους συμπαίκτες και να κάνω ό,τι χρειαστεί για την ομάδα».

Είμαστε ένα βήμα πριν από τον τελικό. Σκέφτεστε κάτι άλλο πέρα από τον τίτλο;

«Είμαστε ο Ολυμπιακός και εννοείται ότι πρώτα στο μυαλό μας έχουμε το παιχνίδι του Σαββάτου, για να κατακτήσουμε τον τίτλο.