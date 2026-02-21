Oλυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται (20:00) στο Ηράκλειο με φόντο την κούπα του Κυπέλλου Ελλάδος.

Έφτασε η ώρα του μεγάλου τελικού στο Κύπελλο Ελλάδος. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα δώσουν τη μάχη (20:00, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ) για να σηκώσουν την κούπα στο Ηράκλειο και να πάρουν ψυχολογία ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Οι πράσινοι απέκλεισαν ΠΑΟΚ και Ηρακλή στον δρόμο για τον τελικό, ενώ οι Πειραιώτες άφησαν εκτός την ΑΕΚ και το Μαρούσι.

«Αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη ομάδα, να δώσουμε χαρά στους φιλάθλους μας», ανέφερε ο Άταμαν, ενώ από την πλευρά του ο Γκραντ τόνισε πως: «Πάντα είναι πρόκληση να αντιμετωπίζεις τον Ολυμπιακό».

«Η μεταγραφή του Χέιζ-Ντέιβις έδωσε ψυχολογική ώθηση στον Παναθηναϊκό», παραδέχθηκε ο Μπαρτζώκας, με τον Φουρνιέ να αναφέρει πως: «Ο Μιλουτίνοφ έχει τεράστια καρδιά».

Το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ.