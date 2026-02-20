Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την προπόνησή του ενόψει του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Ολυμπιακό. Δείτε τα πλάνα του Gazzetta.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό του Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας (21/02, 20:00) στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, όπου για 13η φορά θα αντιμετωπίσει τον «αιώνιο» αντίπαλο Ολυμπιακό.

Το Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση των «πράσινων» και στη media day της ομάδας και σας μεταφέρει τις πρώτες εικόνες. Από τις συμβουλές του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πριν τεθεί στη διάθεση των δημοσιογράφων, έως και τον... παρατηρητή Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις που επέβλεπε την προπόνηση των συμπαικτών του.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta