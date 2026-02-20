Παναθηναϊκός: Το Gazzetta στην προπόνηση των «πράσινων»
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου
Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό του Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας (21/02, 20:00) στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, όπου για 13η φορά θα αντιμετωπίσει τον «αιώνιο» αντίπαλο Ολυμπιακό.
Το Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση των «πράσινων» και στη media day της ομάδας και σας μεταφέρει τις πρώτες εικόνες. Από τις συμβουλές του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πριν τεθεί στη διάθεση των δημοσιογράφων, έως και τον... παρατηρητή Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις που επέβλεπε την προπόνηση των συμπαικτών του.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
☘️ Το video του Gazzetta από την τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκου ενόψει του σπουδαίου τελικού με τον Ολυμπιακό! #paobc pic.twitter.com/TMNkD4HJMZ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 20, 2026
