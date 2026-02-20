Ο Δημήτρης Κατσιώνης (aka HoopFellas) γράφει στο blog του στο Gazzetta για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Προσωπικότητα, ψυχικά αποθέματα, τακτική ευελιξία και “Out of the Box” σκέψη θα κρίνουν το αποτέλεσμα του μεγάλου τελικού του ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με έπαθλο το Κύπελλο Ελλάδας αλλά και τις φαρμακευτικές ιδιότητες που διαχρονικά συνοδεύουν μια επιτυχία επί του μεγάλου αντιπάλου.

Η “καταιγίδα” προβλημάτων (είτε αυτά έχουν να κάνουν με αγωνιστικά θέματα είτε με τραυματισμούς) συνεχίζεται στα στρατόπεδα των δύο “αιωνίων” του ελληνικού μπάσκετ. Η ατμόσφαιρα σήμερα έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με αυτήν του πρωινού της Τρίτης και μαζί της το πνευματικό υπόβαθρου του τελικού. Οι ερυθρόλευκοι μπήκαν ως φαβορί σε ένα τουρνουά που σε επίπεδο τελικού ουσιαστικά δεν υπάρχει “φαβορί”, όμως οι τραυματισμοί των ψηλών τους σε συνδυασμό με την αγωνιστική ανάκαμψη των πρασίνων και την αύρα που κουβάλαει ο Χέις-Ντέιβις, μας οδηγούν σε έναν απολύτως ισορροπημένο, ανοιχτό τελικό.

Οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα. Ενίοτε και ρίσκο. Για να πάρεις ένα τέτοιο στοιχειοθετώντας μια συνθήκη όπου οι πιθανότητες επαλήθευσης του “τεχνάσματος” σου θα είναι τουλάχιστον υπαρκτές, πρέπει να διαθέτεις βαθιά γνώση του αντικειμένου. Του παιχνιδιού, του ρόστερ σου, του ψυχισμού των παιχτών και της προσαρμοστικότητας τους σε νέες καταστάσεις αλλά της αποτελεσματικότητας των τακτικών σου. Επιβάλλεται ριζοσπαστική σκέψη για να κάνεις δικό σου το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού και της πρωτοβουλίας κινήσεων στη σκακιέρα.

Ο Ολυμπιακός περιμένει τα νέα αναφορικά με το status των Μιλουτίνοφ-Ταϊρίκ Τζόουνς αλλά παράλληλα ετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο, αυτό της “μη συμβατικής” μάχης που περιλαμβάνει ως μόνο ψηλό τον -ανεβασμένο τον τελευταίο καιρό- Ντόντα Χολ. Ρεαλιστικά το πλεονέκτημα του αντιπάλου σε αυτήν την περίπτωση και όσον αφορά τη γραμμή ψηλών (με Χολμς και Μήτογλου) και το ποιοτικό της βάθος, δεν είναι υπαρκτό. Αντίθετα, το πραγματικό πλεονέκτημα του συνόλου του Έργκιν Άταμαν εντοπίζεται στην ύπαρξη μήκους και αθλητικότητας στη γραμμή των φόργουορντ όπου η παρουσία των Ερνανγκόμεθ-Νάιτζελ Χέις δίνειτην ευκαιρία στον κόουτς των πρασίνων να “χαμηλώσει” και να αξιοποιήσει μια “Death Lineup” που μπορεί να κερδίσει μάχες σε επίπεδο 1on1 σε άμυνα και επίθεση, ειδικά από τη στιγμή που δεν θα υπάρξει απέναντι το εκτόπισμα και τα “κυβικά” στη θέση “5”.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα επενδύσει στην επιθετικότητα των Ντόρσεϊ-Φουρνιέ (ώστε να πλήξει με αυτούς ως χειριστές την αδυναμία της πράσινης άμυνας ως προς την αναχαίτηση του Pick & Roll) και θα στοχεύσει κατευθείαν στην “καρδιά” της ρακέτας του Παναθηναϊκού, ρίχνοντας κάθε διαθέσιμη “σφαίρα”. Κοψίματα προς το καλάθι, ρολάρισμα ψηλού στο PnR, επιθετικό ριμπάουντ. Ενδεχόμενη απουσία του Μιλουτίνοφ θα στερήσει το σημείο αναφοράς στο χαμηλό ποστ και την εναλλακτική δημιουργία από τον “ψηλό-σκαλοπάτι” που λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ δυνατής και αδύνατης πλευράς, όμως οι ερυθρόλευκοι έχουν ακόμα και έτσι τα όπλα για να υπογραμμίσουν το πρόβλημα του αντιπάλου αναφορικά με την προστασία του καλαθιού του. Καθοριστικούς ρόλους στα μετόπισθεν θα αναλάβουν οι Ουόρντ-Παπανικολάου ενώ ο Άλεκ Πίτερς δείχνει να πατάει καλά στο τουρνουά.

Το “τριφύλλι” θα ψάξει το γρήγορο μπάσκετ και το ανοιχτό γήπεδο, θέλοντας να στρίψει το μαχαίρι στην πληγή της ερυθρόλευκης transition άμυνας. Το up-tempo παιχνίδι και οι καθαρές 1on1 καταστάσεις θα αποτελέσουν τη βάση στο τακτικό πλάνο των πρασίνων και σε αυτήν την κατεύθυνση η αποτελεσματικότητα του Κέντρικ Ναν θα καθορίσει τη δυναμική της επίθεσης τους. Στον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός βρήκε μετά από καιρό ένα πραγματικό σημείο αναφοράς στο low post, δημιουργικά και εκτελεστικά, όντας πλέον σε θέση να μετακινήσει τις άμυνες με διαφορετικούς τρόπους, ενεργοποιώντας (και) παιχνίδι από μέσα προς τα έξω. Η ομάδα του κόουτς Άταμαν δεν θα πρέπει να φοβηθεί να χαμηλώσει, να πιέσει και να τρέξει ελπίζοντας στην έξτρα ώθηση που μπορούν να δώσουν παίχτες-ρόλων όπως ο Ρογκαβόπουλος. Η άμυνα αλλαγών τους ταιριάζει απόλυτα πλέον στο συγκεκριμένο ματσάρισμα ενώ καθοριστικός παράγοντας θα είναι το αμυντικό ριμπάουντ και η επίδοση ενός πιο χαμηλού σχήματος σε αυτόν τον τομέα.

Όπως γίνεται κατανοητό, πάμε για μια μεγάλη μάχη που πιθανόν θα χαρακτηριστεί από διακυμάνσεις και συνεχή εναλλαγή συναισθημάτων. Οι συγκεκριμένες ομάδες είναι φτιαγμένες για να διεκδικούν κάθε τίτλο και να διαχειρίζονται την πίεση. Σαφέστατα θέλουν πολύ αυτό το Κύπελλο. Όμως στην πραγματικότητα, η ουσία βρίσκεται στο πως θα βγουν από όλη αυτήν τη διαδικασία, αδειάζοντας γρήγορα πνευματικά, ώστε με μια μερική ανασύνταξη να μπουν στο πιο κρίσιμο κομμάτι της σεζόν που μόλις τώρα αρχίζει.