Χολ: «Είμαι πάντα έτοιμος όταν με φωνάζει ο Μπαρτζώκας»
Ο Χολ περιμένει, όπως και όλος ο Ολυμπιακός, να μάθει ποιος θα είναι ο αντίπαλός τους στον τελικό του Final 8, με τους Ερυθρόλευκους να ξεπερνούν το εμπόδιο του Αμαρουσίου και να συνεχίζουν στην διοργάνωση.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ντόντα Χολ μίλησε για τα όσα περιμένει από τον τελικό, την ζωή στην Ελλάδα, αλλά και τα... βιντεοπαιχνίδια που παίζει!
Όλα όσα είπε ο Ντόντα Χολ:
🔴🙌 Οι δηλώσεις του Ντόντα Χολ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επι του Αμαρουσίου.#OlympiacosBC pic.twitter.com/CIcA0jXHsr— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 19, 2026
Για το ματς με το Μαρούσι: «Ειλικρινά, ξέραμε τι έπρεπε να κάνουμε σήμερα. Έπρεπε να μπούμε δυνατά, γιατί ξέραμε ότι θα έρθουν κι εκείνοι με ενέργεια. Έπρεπε απλώς να κάνουμε τη δουλειά μας».
Για τον τελικό: «Ναι, ίσως δούμε λίγο αυτό το ματς και θα προετοιμαστούμε για όποιον έχουμε μπροστά μας».
Για το ότι οι Έλληνες φίλαθλοι περιμένουν το ντέρμπι: «Ναι, φυσικά. Νομίζω όλοι περιμένουν αυτή τη στιγμή».
Για αν το περιμένει κι εκείνος: «Φυσικά. Θα είμαστε έτοιμοι για όποια ομάδα βρούμε μπροστά μας. Εγώ έρχομαι εδώ για να δουλέψω. Δεν έρχομαι απλώς για να παίξω. Είμαι πάντα έτοιμος όταν ο προπονητής με καλεί και ένιωσα ότι σήμερα ήμουν έτοιμος».
