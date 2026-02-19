Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις, προκειμένου να διαγνωστεί η ζημιά στον αντίχειρά του.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν ο μεγάλος άτυχος του ημιτελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Μαρούσι, καθώς ο Σέρβος τραυματίστηκε στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τραυματίστηκε μετά από επαφή με τον Τζακόρι Γουίλιαμς και αποσύρθηκε από το παρκέ ένα λεπτό πριν το φινάλε της περιόδου, με τον Σέρβο να δείχνει πως πονάει πολύ κατά την διάρκεια των πρώτων βοηθειών που του παρείχε το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού.

Με την αναχώρηση της αποστολής από το κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς, με τον ίδιο πάντως να δείχνει να πονάει αρκετά.

«Χτύπησε το δάχτυλό του, δεν ξέρω θα δούμε. Ο Τζόουνς θα δοκιμάσει αύριο στην προπόνηση και θα δούμε αν θα παίξει το Σάββατο. Ελπίζω να έχουμε δύο σέντερ το Σάββατo», είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, δείχνοντας κι εκείνος πως δεν έχει πλήρη εικόνα του τραυματισμού.

Στον Ολυμπιακό, λοιπόν, περιμένουν τις εξετάσεις, οι οποίες θα κρίνουν το εάν θα μπορέσει να αγωνιστεί στον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.