Παπαθεοδώρου: «Είμαστε ευχαριστημένοι από την προσπάθεια»

Ο προπονητής του Αμαρουσίου Ηλίας Παπαθεοδώρου αναφέρθηκε στην ήττα από τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το Μαρούσι έκανε μεγάλη προσπάθεια απέναντι στον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας και ο προπονητής Ηλίας Παπαθεοδώρου είχε κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας του.

Ο έμπειρος τεχνικός συνολικά στο κλειστό «Δύο Αοράκια» είδε τους παίκτες να δείχνουν ένα εξαιρετικό πρόσωπο τόσο με τον Άρη που επικράτησαν στον προημιτελικό, όσο και απέναντι στον πολύ δυνατό Ολυμπιακό.

Ο τεχνικός του Αμαρουσίου στη flash interview μετά το τέλος του αγώνα αναφέρθηκε στο πολύ καλό δεύτερο και τρίτο 10λεπτο, αλλά όπως εξήγησε χρειάζεται να παίξεις 40 λεπτά για να είσαι ανταγωνιστικός σε τέτοια ματς.

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Δεν ξεκινήσαμε όπως θέλαμε από πλευράς ενέργειας. Κάναμε καλό δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο, αλλά για να μπορείς να ανταγωνιστείς μια τέτοια ομάδα, πρέπει να παίξεις 40 λεπτά σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την προσπάθεια και θα μαζέψουμε τις δυνάμεις μας για το τελευταίο κομμάτι της κανονικής περιόδου στο πρωτάθλημα» δήλωσε ο Ηλίας Παπαθεοδώρου για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό.



