Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 101-71: Τα highlights της αναμέτρησης
Ο Παναθηναϊκός είχε εύκολο βράδυ κόντρα στον ΠΑΟΚ και επικράτησε άνετα με 101-71, στο ντεμπούτο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με τη φανέλα των «πρασίνων».
Ο Αμερικανός τελείωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα σε 16 λεπτά συμμετοχής και ήταν από τους πιο επιδραστικούς παίκτες για την ομάδα του.
Επιβλητικός στη ρακέτα ήταν ο Ρισόν Χολμς στα 21 λεπτά που αγωνίστηκε καθώς μέτρησε 21 πόντους με 8/9 δίποντα, 5/6 βολές και 4 ριμπάουντ. Διψήφιοι για τους πράσινους ήταν επίσης οι Ναν (14π.) και Όσμαν (10π.), με τον Άταμαν να χρησιμοποιεί σχεδόν σε όλη την τελευταία περίοδο τους παίκτες από το δεύτερο rotation.».
Ο Παναθηναϊκός θα βρει απέναντί του τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά (19/02, 20:00).
Δείτε τα highlights:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.