Τα καλύτερα στιγμιότυπα και οι φάσεις που ξεχώρισαν από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ, για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Παναθηναϊκός είχε εύκολο βράδυ κόντρα στον ΠΑΟΚ και επικράτησε άνετα με 101-71, στο ντεμπούτο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με τη φανέλα των «πρασίνων».

Ο Αμερικανός τελείωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα σε 16 λεπτά συμμετοχής και ήταν από τους πιο επιδραστικούς παίκτες για την ομάδα του.

Επιβλητικός στη ρακέτα ήταν ο Ρισόν Χολμς στα 21 λεπτά που αγωνίστηκε καθώς μέτρησε 21 πόντους με 8/9 δίποντα, 5/6 βολές και 4 ριμπάουντ. Διψήφιοι για τους πράσινους ήταν επίσης οι Ναν (14π.) και Όσμαν (10π.), με τον Άταμαν να χρησιμοποιεί σχεδόν σε όλη την τελευταία περίοδο τους παίκτες από το δεύτερο rotation.».

Ο Παναθηναϊκός θα βρει απέναντί του τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά (19/02, 20:00).