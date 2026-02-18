Άταμαν: «Στους δημοσιογράφους σάς αρέσει να δημιουργείτε δράμα»

Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου, ενώ έριξε και το καρφί του προς τους εκπροσώπους του Τύπου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για τη νίκη της ομάδας του και την πρόκριση, ενώ αναφέρθηκε και στην ήττα από τον Κολοσσό για την GBL, ρίχνοντας το... καρφί του προς τους δημοσιογράφους.

Αναλυτικά τα όσα είπε π Εργκίν Άταμαν στη συνέντευξη Τύπου:

«Αρχίσαμε το παιχνίδι και σε όλη τη διάρκειά του είχαμε απόλυτη συγκέντρωση, είχαμε ενέργεια στην άμυνα και γυρίζαμε καλά την μπάλα στην επίθεση. Όλοι έπαιξαν για την ομάδα και παίξαμε πολύ καλή ομαδική άμυνα. Δείξαμε ότι όταν είμαστε 100% συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι έχουμε μεγάλη δυναμική για να κερδίσουμε έτσι ένα ματς σαν αυτό. Ο Χέιζ-Ντέιβις είναι παίκτης με μεγάλη πείρα, πολλή ποιότητα, ξέρει την ομάδα μας που έχει επίσης μεγάλη ποιότητα και γνωρίζει τον τρόπο που παίζουμε. Μπορεί να μην ξέρει ακόμη όλα μας τα συστήματα, πέρα από 3-4 που του δείξαμε, αλλά είναι πολύ έξυπνος και είχε μεγάλη συνεισφορά στο παιχνίδι μας απόψε».

Για το τι μεσολάβησε μετά την ήττα από τον Κολοσσό είπε: «Τίποτα, είναι αθλητισμός, είναι μπάσκετ. Όταν έχεις χάσει ένα ματς στο τέλος απέναντι στην πρώτη ομάδα της Ευρωλίγκας, είναι λογικό να έχεις απογοήτευση. Ο Κολοσσός έκανε σπουδαίο ματς και μας κέρδισε. Μπορεί να συμβεί. Όλοι περιμένουν να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια, αλλά ήδη είχαμε χάσει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο. Τα δύο τελευταία χρόνια ήμασταν πρώτοι, φέτος κατά 99% ο Ολυμπιακός θα είναι πρώτος. Δεν άλλαξε κάτι, πέρα από τη συγκέντρωσή μας σε σχέση με το ματς με τον Κολοσσό. Στους δημοσιογράφους σάς αρέσει να δημιουργείται δράμα, αλλά εμείς έχουμε στόχο το τέλος της σεζόν. Εμείς δεν είχαμε κανένα δράμα μετά το ματς με τον Κολοσσό».