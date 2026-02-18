Ζιάγκος: «Η εικόνα μας δεν μας τιμά ως ομάδα»

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος ήταν εμφανώς απογοητευμένος με την εικόνα της Μυκόνου απέναντι στον Ηρακλή.

Μάλιστα, ο Βαγγέλης Ζιάγκος, τόνισε πως θέλει να ζητήσει συγγνώμη από τους φίλους της ομάδα, ενώ ανέφερε πως η εικόνα της Μυκόνου στο παρκέ δεν τιμά εκείνον και τους παίκτες του.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Βαγγέλης Ζιάγκος στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στον Ηρακλή για την καλή εμφάνιση και νίκη, αλλά και για την προσέγγιση που είχε στο παιχνίδι, που ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη από τη δική μας. Παρουσιάσαμε μια εικόνα που δεν μας αρέσει καθόλου και δεν μας αντιπροσωπεύει ως οργανισμός. Ως άνθρωποι του αθλητισμού θέλουμε να είμαστε πάντα ανταγωνιστικοί. Η εικόνα μάς αναγκάζει να απολογηθούμε σε όσους αγαπούν και στηρίζουν την ομάδα και μας αναγκάζει να επανασυστηθούμε στην πραγματικότητα. Από την αρχή η εικόνα μας δεν ήταν καθόλου καλή, ενεργειακά, εκτελεστικά, δημιουργικά… Χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ, είχαμε πολύ χαμηλό ποσοστό στις βολές που είναι ενδεικτικό του επιπέδου συγκέντρωσης, ενώ είχαμε έλλειψη διάθεσης να πάμε στις επαφές και να βάλουμε τα χέρια μας. Η εικόνα μας δεν μας τιμά ως ομάδα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει τραυματίας εκτός ομάδας, πέραν του Κάναντι, που είναι είναι στο στάδιο της αποκατάστασης, χειρουργήθηκε και το καλό σενάριο για την επιστροφή του είναι περίπου σε έναν μήνα.

Ο Καλίντ Μουρ από πλευράς παικτών είπε: «Δεν παρουσιάσαμε το πρόσωπο που θέλαμε. Ο Ηρακλής μπήκε πολύ δυνατά και αντιδράσαμε πολύ αργά στον αγώνα».