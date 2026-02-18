Ηρακλής - Μύκονος 93-65: Τα highlights της αναμέτρησης
Ο Ηρακλής είχε εύκολο βράδυ στην Κρήτη, αφού επικράτησε της Μυκόνου με 93-65 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Το σύνολο του Ζόραν Λούκιτς «καθάρισε» το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο και μπόρεσε να επιβάλει την κυριαρχία του και στο δεύτερο, φτάνοντας άνετα στη νίκη που συνοδεύτηκε με πρόκριση.
Στους 24 σταμάτησε ο Φάντερμπερκ, στους 17 ο Σμιθ, ενώ από 11 είχαν Τσιακμάς και Γουέρ. Ο Μουρ είχε 19 για την Μύκονο και ο Ρέι 10, όμως οι Νησιώτες ευστόχησαν σε 4 μόλις τρίποντα, στατιστικό που δεν τους επέτρεψε να απειλήσουν.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
