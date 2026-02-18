Ζντοβτς: «Έβλεπα παίκτες με κατεβασμένα κεφάλια, αυτό με "σκοτώνει"»

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Γιούρι Ζντοβτς δεν έκρυψε τη στενοχώρια του για την απόδοση των παικτών του στον προημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να είναι ανταγωνιστικός απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR στον προημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ στο κλειστό «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου. Η εικόνα των παικτών του «δικεφάλου» απογοήτευσε τον Γιούρι Ζντοβτς.

Ουσιαστικά από την πρώτη περίοδο οι «πράσινοι» επέβαλλαν τον ρυθμό τους και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στον ΠΑΟΚ. «Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Ξέραμε ότι θα παίξουν σκληρά. Περίμενα περισσότερα κι έβλεπα κατεβασμένα πρόσωπα παίκτες που δεν το πίστευαν κι αυτό με "σκοτώνει". Δεν με νοιάζει ποιος είναι ο αντίπαλος, θέλω να κερδίζω, αλλά οι παίκτες δεν το πίστευαν» ήταν το σύντομο σχόλιο του προπονητή του «δικεφάλου» Γιούρι Ζντοβτς στο flash interview μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Ο ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό και όπως είναι λογικό απαιτείται χρόνος για να μπορέσουν να αφομοιωθούν τα νέα πρόσωπα και να αποδώσουν σύμφωνα με τη φιλοσοφία που πρεσβεύει ο προπονητής.



