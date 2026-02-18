Λούκιτς: «Η καλύτερη εμφάνισή μας από όταν ανέλαβα»

Ο Ζόραν Λούκιτς ήταν ενθουσιασμένος με την εικόνα του Ηρακλή απέναντι στη Μύκονο και τη νίκη της ομάδας του.

O Ζόραν Λούκιτς εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος με την εικόνα του Ηρακλή απέναντι στη Μύκονο, με τον κόουτς του Γηραιού να τονίζει, μεταξύ άλλων, πως πρόκειται για την καλύτερη εμφάνιση που έκανε η ομάδα του από όταν ανέλαβε εκείνος τα ηνία της.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ζόραν Λούκιτς:

«Θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μου, ειδικά για το πρώτο μας ημίχρονο. Ήταν η καλύτερη εμφάνισή μας από τότε που ανέλαβα. Στο δεύτερο είδα κάποια πράγματα που δεν μου άρεσαν και πρέπει να διορθώσουμε. Πάντως το πρώτο ημίχρονο ήταν φανταστικό, με καλή κυκλοφορία, καλές αποφάσεις, καλή άμυνα και σωστές επιλογές τιμωρώντας τις αδυναμίες των αντιπάλων μας. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι και να αποδείξουμε την αξία μας. Δεν αρκεί στον ημιτελικό να παίξουμε αύριο μόνο 25 λεπτά πολύ καλά, όπως συνέβη σήμερα. Αν σκεφτόμασταν ότι δεν έχουμε ελπίδες, τότε ας μην ερχόμασταν καθόλου εδώ. Αυτό που δείξαμε σήμερα για 15 λεπτά σίγουρα δεν θα είναι αρκετό. Έχουμε περίπου 24 ώρες για να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε για τον ημιτελικό, να δώσουμε τις πληροφορίες στους παίκτες μας και να τις αντιληφθούν. Θα δούμε αύριο, γιατί όχι; Είμαστε εδώ και θέλουμε να παρουσιάσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Ας προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι».

Για την απουσία του Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν είπε: «Σέβομαι την ερώτησή σας, αλλά ο Ηρακλής είναι το σπίτι μας και κάποια πράγματα πρέπει να μένουν μέσα στο σπίτι. Ας μιλήσουμε καλύτερα για το παιχνίδι. Ξέρω πως υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά αυτά τα πράγματα είναι μόνο για μας».

Ο Ντι Τζέι Φάντερμπερκ από πλευράς του είπε: «Δώσαμε έμφαση στο να παίξουμε ομαδικά, να έχουμε καλή κυκλοφορία της μπάλας και να εστιάσουμε στους καλούς τους παίκτες με την άμυνά μας. Είχαμε χάσει στα δύο πρώτα ματς της σεζόν από τη Μύκονο και είχαμε έξτρα κίνητρο. Η ομάδα μας προσαρμόζεται στις αλλαγές που έχουν γίνει, έχουμε καλή χημεία σαν σύνολο και είναι εύκολο για τα παιδιά που μπήκαν στην ομάδα να αντιληφθούν τον ρόλο τους. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μάς νίκησαν στο πρωτάθλημα, αλλά θέλουμε να παίξουμε δυνατά, ελεύθερα και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη».