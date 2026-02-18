Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Η δωδεκάδα του Δικέφαλου του Βορρά
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στον προημιτελικό του Allwyn Κυπέλλου Ελλάδος (18/02, 20:00) για το τελευταίο εισιτήριο στα ημιτελικά.
Ο Δικέφαλος του Βορρά δεν θα έχει στη διάθεση του τον Τόμας Ντίμσα, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό που αποκόμισε μετά το ματς με την ΑΕΚ το οποίο δεν του επέτρεψε να συμμετάσχει. Τη θέση του, λοιπόν, πήρε ο Πάτρικ Μπέβερλι στην εξάδα των ξένων.
Η δωδεκάδα του Γιούρι Ζντοβντς: Χουγκάζ, Κόνιαρης, Περσίδης, Ιατρίδης, Φίλλιος, Ζάρας, Ταϊρί, Άλεν, Μπέβερλι, Μέλβιν, Μουρ, Ομορούγι
