Οι δώδεκα παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Γιούρι Ζντοβντς για τον προημιτελικό με τον Παναθηναϊκό.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στον προημιτελικό του Allwyn Κυπέλλου Ελλάδος (18/02, 20:00) για το τελευταίο εισιτήριο στα ημιτελικά.

Ο Δικέφαλος του Βορρά δεν θα έχει στη διάθεση του τον Τόμας Ντίμσα, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό που αποκόμισε μετά το ματς με την ΑΕΚ το οποίο δεν του επέτρεψε να συμμετάσχει. Τη θέση του, λοιπόν, πήρε ο Πάτρικ Μπέβερλι στην εξάδα των ξένων.

Η δωδεκάδα του Γιούρι Ζντοβντς: Χουγκάζ, Κόνιαρης, Περσίδης, Ιατρίδης, Φίλλιος, Ζάρας, Ταϊρί, Άλεν, Μπέβερλι, Μέλβιν, Μουρ, Ομορούγι