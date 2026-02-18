Δείτε ποια είναι η 12άδα που επέλεξε ο Εργκίν Άταμαν για τον προημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η εξάδα των ξένων, λίγο πολύ ήταν γνωστή η 12άδα του Παναθηναϊκού ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα ο Εργκίν Άταμαν άφησε εκτός εξάδας ξένων τους Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ ενώ οι Ομέρ Γιούρτσεβεν και Μάριους Γκριγκόνις έμειναν στην Αθήνα από τη στιγμή που δεν βρίσκονται στο ελληνικό ρόστερ.

Οπότε σχηματίστηκε και η 12άδα των «πρασίνων» με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να δίνει κανονικά το «παρών» και ο οποίος θα πραγματοποιήσει και το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Έτσι, λοιπόν, ο Εργκίν Άταμαν θα έχει στην διάθεσή του, τους Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χολμς, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλο, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου.