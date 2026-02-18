Παπαπέτρου για Σφαιρόπουλο: «Μην παραξενευτούμε αν τον δούμε στον ΠΑΟΚ»
Το μέλλον του Γιάννη Σφαιρόπουλου σχολίασε ο Ιωάννης Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet.
«Παιδιά μην παραξενευτούμε αν δούμε τον Σφαιρόπουλο στον ΠΑΟΚ», είπε ο Ιωάννης Παπαπέτρου και συμπλήρωσε: «Ο ΠΑΟΚ από το καλοκαίρι μπορεί να κάνει μεγάλη προσπάθεια. Τι καλύτερο κιόλας από το να μπορείς να χτίσεις με έναν προπονητή μακροπρόθεσμα, κάτι όπως έκανε ο Πασκουάλ στην πρώτη του θητεία στην Μπαρτσελόνα. Πήρε την ομάδα, την μύησε στο στυλ του και αυτή απέκτησε μια ταυτότητα. Αυτοί οι προπονητές κοιτάζουν ή το ελίτ ή ένα μεγάλο πρότζεκτ».
Μάλιστα ο Hoopfellas συμφώνησε με τον Ιωάννη Παπαπέτρου αναφορικά με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, τονίζοντας ότι «Αυτό είναι και το πιο πιθανό σενάριο».
Το απόσπασμα με την άποψη του Ιωάννη Παπαπέτρου για το μέλλον του Σφαιρόπουλου:
