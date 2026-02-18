Παπαπέτρου για Σφαιρόπουλο: «Μην παραξενευτούμε αν τον δούμε στον ΠΑΟΚ»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε για το μέλλον του Γιάννη Σφαιρόπουλου και έβαλε στην εξίσωση τον ΠΑΟΚ.

Το μέλλον του Γιάννη Σφαιρόπουλου σχολίασε ο Ιωάννης Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet.

«Παιδιά μην παραξενευτούμε αν δούμε τον Σφαιρόπουλο στον ΠΑΟΚ», είπε ο Ιωάννης Παπαπέτρου και συμπλήρωσε: «Ο ΠΑΟΚ από το καλοκαίρι μπορεί να κάνει μεγάλη προσπάθεια. Τι καλύτερο κιόλας από το να μπορείς να χτίσεις με έναν προπονητή μακροπρόθεσμα, κάτι όπως έκανε ο Πασκουάλ στην πρώτη του θητεία στην Μπαρτσελόνα. Πήρε την ομάδα, την μύησε στο στυλ του και αυτή απέκτησε μια ταυτότητα. Αυτοί οι προπονητές κοιτάζουν ή το ελίτ ή ένα μεγάλο πρότζεκτ».

Μάλιστα ο Hoopfellas συμφώνησε με τον Ιωάννη Παπαπέτρου αναφορικά με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, τονίζοντας ότι «Αυτό είναι και το πιο πιθανό σενάριο».