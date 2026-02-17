Σάκοτα: «Έρχομαι κάθε μέρα 40 χιλιόμετρα για την ομάδα, έναν λόγο που ένας ΑΕΚτζής δεν έρχεται στο γήπεδο;»

O Nτράγκαν Σάκοτα μίλησε μετά το τέλος του ματς με τον Ολυμπιακό και έδειξε την αγάπη του για την ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου, αφού επικράτησε της ΑΕΚ. Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και φανέρωσε τα συναισθήματα του για την Ένωση, ενώ στάθηκε και στον κόσμο της ομάδας.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, κέρδισε δίκαια. Και να ήμασταν όλοι μαζί ο Ολυμπιακός θα ήταν φαβορί. Η δυσκολία ήταν να βρούμε ρυθμό χωρίς πλέι μέικερ. Το πληρώσαμε πολύ στο πρώτο ημίχρονο, γιατί δεν μπορούσαμε να προσαρμοστούμε. Στη συνέχεια ήμασταν καλύτεροι, αλλά όχι τόσο ώστε να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Ελπίζω ότι σύντομα θα τους έχουμε όλους στις προπονήσεις και θα βελτιωθούμε κι άλλο.

Όταν κάτι αλλάζει απρόβλεπτα δεν είναι εύκολο να δίνεις συμβουλές. Κρατήσαμε πάρα πολύ την μπάλα στο πρώτο μέρος. Έπρεπε να φεύγει η μπάλα πιο συχνά. Οι περισσότεροι παίκτες δεν έχουν συνήθεια να παίζουν με την μπάλα. Η αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο και η προσπάθεια ήταν φανερή. Αλλάξαμετην άμυνα, παίζοντας αλλαγές και μας βοήθησε αρκετά», είπε αρχικά.

Για το πόσο εύκολη ήταν η έκπληξη στο Κύπελλο: «Δεν είμαι αισιόδοξος. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο ανταγωνισμός είναι στα ύψη. Εμείς θυμάστε ότι πήραμε το Κύπελλο εδώ. Πρέπει να υπάρχει κόσμος σε όλες τις ομάδες χωρίς περιθώρια. Δεν υπάρχει Final 8 που δεν έρχονται από κοντά χωρίς να συμβεί στο παραμικρό. Δύο χώρες που κινδυνεύουν πάντα είναι η Ελλάδα και η Σερβία».

Για τη βράβευσή του στην Κρήτη: «Η σχέση μου με τον κόσμο της ΑΕΚ είναι γνωστή. Κάθε φορά που μου δίνουν κάθε βραβείο με βοηθάει πάρα πολύ να έχω την ενέργεια να συνεχίζω. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έχουμε πάρει σε διοργάνωση που συμμετέχουμε. Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι σήμερα θα είχα κάνει μία ερώτηση στον κόσμο. Έναν λόγο που ένας ΑΕΚτζής δεν έρχεται στο γήπεδο;

Όταν πρωτοήρθα στην Ελλάδα η ΑΕΚ δεν ήταν κορυφαία ομάδα, έπαιζε στο μικρό γήπεδο, αλλά ήταν γεμάτο. Αυτό μου έδωσε να σκέφτομαι την ΑΕΚ από τότε. Δεν ξέρω, εμείς σε κάποιες διοργανώσεις είχαμε στο τέλος γεμάτο γήπεδο. Άρα εμείς κόσμο έχουμε και είναι ένα μεγάλο θέμα. Να πούμε ότι έχουν μάθει να συμμετέχουν σε μεγάλες διοργανώσεις, από την άλλη όταν πάμε ταξίδι έρχονται από παντού και πάμε να παίξουμε εδώ ένα παιχνίδι… Και εμείς αξίζουμε να έχουμε περισσότερο κόσμο και πιστεύω θα έρθει. Αγαπάνε την ομάδα. Εγώ ζω στη Γλυφάδα και έρχομαι κάθε μέρα 40 χιλιόμετρα με την αγάπη για την ομάδα και τη δουλειά που κάνω».

Ο Μπάρτλεϊ τόνισε: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, είναι πολύ σκληρή ομάδα. Προσπαθήσαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, το πρώτο δεκάλεπτο ήταν δύσκολο. Χάσαμε πολλά σουτ. Δύσκολο (να παίξει πόιντ γκαρντ). Έπρεπε να προετοιμάσω τον εαυτό μου σε άμυνα και επίθεση».