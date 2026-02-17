Σάκοτα: «Χωρίς playmaker έπρεπε να προσαρμοστούμε, δεν περνάει τόσο εύκολα του Κατσίβελη»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για τις σημαντικές απουσίες της ΑΕΚ στον playmaker, ενώ αναφέρθηκε και ξεχωριστά στους τραυματίες.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 81-67 από τον Ολυμπιακό στον προημιτελικό Κυπέλλου και έτσι αποχαιρέτησε τη διοργάνωση. Στο ματς δεν είχε τους Φλιώνη, Κατσίβελη και Λεκαβίτσιους, σε κάτι που αναφέρθηκε και ο Ντράγκαν Σάκοτα στην ΕΡΤ μετά το τέλος.

Για τη βελτίωση της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο: «Τα πράγματα είναι λογικά. Εμείς δεν κάνουμε έτσι προπόνηση με playmaker. Όταν μάθαμε μερικές ώρες πριν το παιχνίδι ότι δεν έχουμε ούτε τον τελευταίο παίκτη, έπρεπε να προσαρμοστούμε. Δεν είναι οποιαδήποτε ομάδα, ο Ολυμπιακός είναι πιο επιθετική ομάδα στην άμυνα, που να οργανώσεις, να κάνεις κάτι καλό ήταν πολύ δύσκολο για εμάς. Τέλος πάντως, κάναμε ό,τι μπορούσαμε αυτή τη στιγμή. Ελπίζω σύντομα να γυρίσουν όλοι και να ετοιμάσουμε την ομάδα για τη συνέχεια».

Για την επιστροφή των τραυματιών: «Ο Κατσίβελης δεν ξέρω. Είναι οστικό οίδημα που δεν περνάει τόσο εύκολα και φοβάμαι ότι θα κρατήσει ακόμα. Ο Φλιώνης πιστεύω σε μερικές εβδομάδες θα είναι έτοιμος».