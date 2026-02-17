Bεζένκοβ για Χέιζ-Ντέιβις: «Καλώς ήρθε»

Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ και αναφέρθηκε και στον Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ με 81-67 και έτσι πέρασε στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε στην ΕΡΤ και ρωτήθηκε για τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Αρχικά είπε: «Μη γελιόμαστε, ξέρουμε πως όταν χάνεις τρεις πόιντ-γκαρντ στην ίδια θέση είναι πολύ δύσκολο. Η ΑΕΚ έχει κάνει καταπληκτική πορεία και μόνο συγχαρητήρια της αξίζουν για αυτό που κάνει, το έχω ξαναπεί και πριν το κύπελλο, χάνοντας τον καλύτερό της παίκτης μεσούσης της σεζόν. Στο πρώτο ημίχρονο κάναμε καλή δουλειά και στην άμυνα, δεχθήκαμε μόνο 24 πόντους. Στο δεύτερο ημίχρονο χαλαρώνεις λίγο αυτόματα, αν και δεν θα έπρεπε, αλλά και η ΑΕΚ παίζει μπάσκετ και εμείς δεν παίξαμε καλά και στην άμυνα και την επίθεση αλλά το Final-8 είναι έτσι ώστε να τελειώνει ο ένας αγώνας και να είσαι έτοιμος για τον άλλον».

Για τον ημιτελικό: «Πολύς κόσμος θα περίμενε τον Άρη για την πορεία που έχει κάνει αλλά το Μαρούσι έχει καλούς παίκτες, το αδικεί η θέση που βρίσκεται στην βαθμολογία. Έχει έναν έμπειρο προπονητή και πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι ώστε να συνεχίσουμε να βρίσκουμε τον ρυθμό μας και να είμαστε έτοιμοι να πάμε ένα βήμα παραπέρα».

Για τον Χέις-Ντέιβις: «Καλώς ήρθε»