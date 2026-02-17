Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποχώρησε κουτσαίνοντας από τον προημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, προσθέτοντας ακόμη ένα πρόβλημα στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Νέο πρόβλημα απέκτησε ο Ολυμπιακός, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να αποχωρεί τραυματίας από το παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς τραυματίστηκε στο πόδι στην προσπάθειά του να παίξει άμυνα, με τον Αμερικανό μάλιστα να φεύγει κουτσαίνοντας από το γήπεδο, προκειμένου να πάει στα αποδυτήρθα.

Ακόμη είναι άγνωστο το ακριβές σημείο στο πόδι του Τζόουνς που έγινε ζημιά, όπως και το διάστημα αποθεραπείας που θα χρειαστεί.