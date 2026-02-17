Ολυμπιακός: Αποχώρησε κουτσαίνοντας ο Τζόουνς
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποχώρησε κουτσαίνοντας από τον προημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, προσθέτοντας ακόμη ένα πρόβλημα στον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Νέο πρόβλημα απέκτησε ο Ολυμπιακός, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να αποχωρεί τραυματίας από το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς τραυματίστηκε στο πόδι στην προσπάθειά του να παίξει άμυνα, με τον Αμερικανό μάλιστα να φεύγει κουτσαίνοντας από το γήπεδο, προκειμένου να πάει στα αποδυτήρθα.
Ακόμη είναι άγνωστο το ακριβές σημείο στο πόδι του Τζόουνς που έγινε ζημιά, όπως και το διάστημα αποθεραπείας που θα χρειαστεί.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.