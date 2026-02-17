Χουγκάζ: «Είναι ξεκάθαρα θέμα εγωισμού κάθε παίκτη και χαρακτήρα»

Ο Νίκος Χουγκάζ μίλησε ενόψει του προημιτελικού του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίσει η ομάδα του την αναμέτρηση.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στον τελευταίο προημιτελικό (18/2, 20:00) για το Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της αναμέτρησης, ο Νίκος Χουγκάζ, μίλησε για τη συμμετοχή της ομάδας στο Final 8 και τις επιδιώξεις από τον αγώνα με την ομάδα του Εργκίν Άταμαν.

Αναλυτικά

«Πρέπει να ξεκινήσουμε όπως στο δεύτερο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Πρέπει να αντιδράσουμε, μετά από ήττα στο πρωτάθλημα και για τους δυο μας, αλλά σε αυτό το παιχνίδι οφείλουμε να παίξουμε στο απόλυτο των δυνατοτήτων μας και να μην αφήσουμε τον αντίπαλό μας να ξεφύγει. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, έχουμε δείξει ότι έχουμε δυνατότητες απέναντι σε τέτοιες, θα πάμε στο δικό μας πλάνο και στο δικό μας ρυθμό να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Κάναμε ένα σερί καλών αποτελεσμάτων και δεν περιμέναμε την εικόνα του τελευταίου παιχνιδιού, δε θέλουμε να δικαιολογούμαστε ότι είμαστε νέα ομάδα, είμαστε επαγγελματίες παίκτες, πρέπει να ετοιμάσουμε κι εμείς το πλάνο μας και να εμφανιστούμε έτοιμοι. Είναι ξεκάθαρα θέμα εγωισμού κάθε παίκτη και χαρακτήρα. Εχω κι εγώ τη δική μου εμπειρία στο ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρω πού γύρισα και σε ποια ομάδα ανήκω πλέον».