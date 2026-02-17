Νούα: «Μπορούμε να κατηγορήσουμε τους εαυτούς μας, δεν ακολουθήσαμε το πλάνο»

Ο Αμίν Νούα μίλησε για την ήττα του Άρη από το Μαρούσι και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Final 8 του Κυπέλλου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Άρης έπεσε θύμα έκπληξης καθώς γνώρισε την ήττα στον προημιτελικό του Κυπέλλου την ήττα από το Μαρούσι με 87-80 με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια.

Ο Αμίν Νούα μιλώντας για το παιχνίδι είπε ότι «από το πρώτο λεπτό δεν ήμασταν μέσα στο ματς. Ήταν πολύ πιο επιθετικοί από εμάς και δεν μπορέσαμε να απαντήσουμε. Μπορούμε να κατηγορήσουμε τους εαυτούς μας. Πρέπει να ακολουθούμε το πλάνο του προπονητή μας και να παίζουμε με αυτόν τον τρόπο, σήμερα όμως δεν καταφέραμε να το κάνουμε».

Ενώ αναφέρθηκε και στα πολλά σκαμπανεβάσματα που έχει ο Άρης στην απόδοσή του από παιχνίδι σε παιχνίδι: «Σαν ομάδα δείξαμε πως έχουμε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Το ένα το δείξαμε στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, πολεμήσαμε όλοι μαζί, ήμασταν όλοι στην ίδια “σελίδα”. Το άλλο πρόσωπο το είδαμε και σήμερα. Πρέπει να παίζουμε σαν ομάδα και σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό το πρόσωπο που θέλουμε να παρουσιάζουμε»