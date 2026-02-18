Ο Δήμος Ντικούδης με νέα ανάρτηση στα social media, τοποθετήθηκε στην ανακοίνωση του Αμαρουσίου, αναφέροντας πως υποδείξεις, γελοιότητες και απειλές δεν τον αγγίζουν.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του Αμαρουσίου κατά του Δήμου Ντικούδη για την πρόσφατη ανάρτησή του που αφορούσε τον προπονητή της ομάδας των Βορείων Προαστίων, ο υπεύθυνος των Εθνικών ομάδων της ΕΟΚ με νέα δημοσίευση τοποθετήθηκε εκ νέου.

Συγκεκριμένα μέσω νέας ανάρτησης πάλι στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Ντικούδης, μεταξύ άλλων ανέφερε πως: «Υποδείξεις, γελοιότητες και απειλές δεν με αγγίζουν...»

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Δήμος Ντικούδης:

«Το δικαίωμα μου να εκφράζω μπασκετικές απόψεις μετά από 17 χρόνια επαγγελματικής καριέρας και 5 χρόνια εκλεγμένο μέλος του δ.σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας, στην προσωπική μου σελίδα στα sociαl media, δεν μπορεί να μου το στερήσει κανείς..

Σε όποιον αρέσουν οι απόψεις μου καλώς, σε όποιον δεν αρέσουν, πάλι καλώς..

Υποδείξεις, γελοιότητες κ απειλές δεν με αγγίζουν..»