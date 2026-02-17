Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου σε ερώτηση για τον επόμενο αντίπαλο έδωσε την... ατάκα της βραδιάς στο Final 8.

Το Μαρούσι έκανε την έκπληξη στον προημιτελικό και επικράτησε του Άρη με 87-80 παίρνοντας και το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Αντίπαλος; Ο νικητής του ζευγαριού Ολυμπιακός-ΑΕΚ. Πριν από το τζάμπολ και ενώ οι δύο ομάδες έκαναν ζέσταμα, ο τεχνικός του Αμαρουσίου παραχωρούσε δηλώσεις στην κρατική τηλεόραση.

Σε σχετική ερώτηση που του έγινε για μια ποια ομάδα προτιμάει από αυτές που έκαναν ακριβώς πίσω του ζέσταμα, είπε χαρακτηριστικά:

«Προτιμώ να μην κοιτάξω» είπε χαρακτηριστικά ο Ηλίας Παπαθεοδώρου χαρίζοντας την ατάκα της πρώτης ημέρας του Final 8 του Κυπέλλου στο Ηράκλειο.