Παπαθεοδώρου για επόμενο αντίπαλο: «Προτιμώ να μην κοιτάξω»
Το Μαρούσι έκανε την έκπληξη στον προημιτελικό και επικράτησε του Άρη με 87-80 παίρνοντας και το εισιτήριο για τα ημιτελικά.
Αντίπαλος; Ο νικητής του ζευγαριού Ολυμπιακός-ΑΕΚ. Πριν από το τζάμπολ και ενώ οι δύο ομάδες έκαναν ζέσταμα, ο τεχνικός του Αμαρουσίου παραχωρούσε δηλώσεις στην κρατική τηλεόραση.
Σε σχετική ερώτηση που του έγινε για μια ποια ομάδα προτιμάει από αυτές που έκαναν ακριβώς πίσω του ζέσταμα, είπε χαρακτηριστικά:
«Προτιμώ να μην κοιτάξω» είπε χαρακτηριστικά ο Ηλίας Παπαθεοδώρου χαρίζοντας την ατάκα της πρώτης ημέρας του Final 8 του Κυπέλλου στο Ηράκλειο.
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο
