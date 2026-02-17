Δείτε τις καλύτερες στιγμές της πρόκρισης του Αμαρουσίου στα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Άρη.

Το Μαρούσι έκανε μία τεράστια έκπληξη και επικρατώντας με 87-80 πέταξε εκτός ημιτελικών τον Άρη για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.