Μαρούσι - Άρης: Τα highlights της αναμέτρησης
Δείτε τις καλύτερες στιγμές της πρόκρισης του Αμαρουσίου στα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Άρη.
Το Μαρούσι έκανε μία τεράστια έκπληξη και επικρατώντας με 87-80 πέταξε εκτός ημιτελικών τον Άρη για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
