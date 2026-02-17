Μαρούσι - Άρης: Ο Μπαρτζώκας και οι παίκτες του Ολυμπιακού παρακολουθούν το δεύτερο ημίχρονο του ματς
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου
Το Μαρούσι μάχεται με τον Άρη στον πρώτο προημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας με τις δύο ομάδες να έχουν στόχο να περάσουν στα ημιτελικά, όπου και η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός - ΑΕΚ.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του βρέθηκαν στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού στο δεύτερο ημίχρονο του πρώτου ημιτελικού παρακολουθώντας το ματς. Η αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με την Ένωση είναι προγραμματισμένη στις 20:00.
🔴🙌 Οι παίκτες του Ολυμπιακού παρακολουθούν το Μαρούσι - Άρης .— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 17, 2026
✈️ Αποστολή στο Ηράκλειο: Αχιλλέας Μαυροδόντης, Ευτυχία Οικονομίδου, Γιώργος Κούβαρης#OlympiacosBC pic.twitter.com/FAddqxO0Ca
