Μαρούσι - Άρης: Ο Μπαρτζώκας και οι παίκτες του Ολυμπιακού παρακολουθούν το δεύτερο ημίχρονο του ματς

Ευτυχία Οικονομίδου
olympiacos_eurokinissi_3

bet365

Η ομάδα του Ολυμπιακού βρέθηκε στο δεύτερο ημίχρονο του Μαρούσι - Άρης για να παρακολουθήσει το ματς πριν τη δική της... μάχη με την ΑΕΚ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Το Μαρούσι μάχεται με τον Άρη στον πρώτο προημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας με τις δύο ομάδες να έχουν στόχο να περάσουν στα ημιτελικά, όπου και η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός - ΑΕΚ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του βρέθηκαν στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού στο δεύτερο ημίχρονο του πρώτου ημιτελικού παρακολουθώντας το ματς. Η αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με την Ένωση είναι προγραμματισμένη στις 20:00.

 
@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ Τελευταία Νέα