Η ομάδα του Ολυμπιακού βρέθηκε στο δεύτερο ημίχρονο του Μαρούσι - Άρης για να παρακολουθήσει το ματς πριν τη δική της... μάχη με την ΑΕΚ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Το Μαρούσι μάχεται με τον Άρη στον πρώτο προημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας με τις δύο ομάδες να έχουν στόχο να περάσουν στα ημιτελικά, όπου και η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός - ΑΕΚ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του βρέθηκαν στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού στο δεύτερο ημίχρονο του πρώτου ημιτελικού παρακολουθώντας το ματς. Η αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με την Ένωση είναι προγραμματισμένη στις 20:00.