Με πέντε ξένους θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι τον Άρη για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος καθώς προέκυψε πρόβλημα με τον Μαξίμ Σαλάς.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης

Ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στο Μαρούσι ενόψει του προμητελικού με τον Άρη!

Ο λόγος για τον Μαξίμ Σαλάς, ο οποίος προσβλήθηκε από γαστρεντερίτιδα και τέθηκε νοκ άουτ από την αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και φυσικά δεν είναι αυτό το μοναδικό πρόβλημα για τον Ηλία Παπαθεοδώρου καθώς δεν υπολογίζεται ούτε ο τραυματίας Κάμερον Ρέινολντς.

Όπερ και σημαίνει ότι ο Έλληνας τεχνικός θα έχει στην διάθεσή του μόλις πέντε ξένους για το παιχνίδι με αντίπαλο τον Άρη. Αντίθετα κανονικά επιστρέφει στην 12άδα ο Χατζηδάκης ο οποίος είχε πρόβλημα τραυματισμού τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι πέντε διαθέσιμοι ξένοι για το Μαρούσι