Μαρούσι: «Όλοι επανέρχονται στις εργοστασιακές τους ρυθμίσεις»
Η Μύκονος μπορεί να ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ με 100-87, όμως το Μαρούσι έκανε ανάρτηση στα social media και αναφέρθηκε στις κερδισμένες βολές που είχε το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου, κόντρα στους Θεσσαλονικείς.
Συγκεκριμένα η ομάδα των Βορείων Προαστίων αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Μύκονος στο εκτός έδρας ματς με το Μαρούσι την 22η αγωνιστική είχε 44 εκτελεσμένες βολές, ενώ στο αμέσως επόμενο εκτός έδρας είχε 17.
Αναλυτικά όσα αναφέρει το Μαρούσι:
«𝞔𝞟𝞘𝞢𝞣𝞠𝞞𝞥𝞖 𝞢𝞣𝞖𝞜 𝞙𝞐𝞜𝞞𝞜𝞘𝞙𝞞𝞣𝞖𝞣𝞐
Μακριά από το Μαρούσι, όλοι επανέρχονται στις εργοστασιακές τους ρυθμίσεις. Η Μύκονος , παίζοντας με τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία, προσγειώθηκε στις 17 βολές από τις 44 που εκτέλεσε το περασμένο Σάββατο στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Παρεμπιπτόντως, αυτές οι 17 είναι 5 λιγότερες ακόμη και από τις 22 που εκτέλεσε στην τέταρτη περίοδο απέναντι στους «σκληροτράχηλους» παίκτες του Αμαρουσίου που προφανώς δεν έκαναν άλλη δουλειά από το να χτυπάνε στο ψαχνό».
