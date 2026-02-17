Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης παρέθεσε στο LIVE του Gazzetta από το Ηράκλειο της Κρήτης όλα τα δεδομένα για τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του Final 8 του κυπέλλου Ελλάδας, με την εξάδα των ξένων της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα να είναι το μεγάλο ερωτηματικό.

Στο LIVE του Gazzetta ο Αχιλλέας Μαυροδόντης μίλησε για τα όσα περιμένει να δει από τον Ολυμπιακό και στα δεδομένα για τους τραυματίες.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τους ξένους, οι Μιλουτίνοφ και Μόρις έλαβαν μέρος στο πρωινό χαλάρωμα, όμως λογικά θα μείνουν εκτός από το ματς με την ΑΕΚ (20:00), ώστε να είναι έτοιμη στη συνέχεια της διοργάνωσης.