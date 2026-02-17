Ολυμπιακός: Η αναχώρηση για Κρήτη μέσα από την παρακάμερα
Ο Ολυμπιακός αναχώρησε με καθυστέρηση το απόγευμα της Δευτέρας (16/02) για το Ηράκλειο της Κρήτης ενόψει του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος.
Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε, ξεχώρισε τις καλύτερες στιγμές από το ταξίδι της, καθώς και τη συνάντηση που είχε με τους παίκτες της ΑΕΚ.
Επίσης φαίνεται και η υποδοχή που τους επιφύλασσαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, με το που έφτασαν στο νησί.
Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
«Το... ταξίδι για το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος ξεκίνησε! Δείτε μέσα από την κάμερα του Ολυμπιακού τη διαδρομή των «ερυθρολεύκων» μέχρι το Ηράκλειο Κρήτης και μείνετε συντονισμένοι για να παρακολουθήσετε αποκλειστικές στιγμές από την προσπάθεια της ομάδας μας να κατακτήσει τον δεύτερο τίτλο της σεζόν»!
