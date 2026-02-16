Φάντερμπεργκ: «Να παίξουμε ως ομάδα»

Ο Ντι Τζέι Φάντερμπεργκ μίλησε για την αναμέτρηση με τη Μύκονο την Τετάρτη (18/2) στα προημιτελικά του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών

Για πρώτη φορά συμμετέχει ο Ηρακλής στο Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών, με τους παίκτες της ομάδας να μετρούν αντίστροφα τον χρόνο για τον αγώνα με την Μύκονο την Τετάρτη (18/2), στη δεύτερη μέρα της προημιτελικής φάσης της διοργάνωσης.

Ο φόργουορντ του «γηραιού» Κώστας Καμπουρίδης και ο Αμερικανός σέντερ, Ντι Τζέι Φάντερμπεργκ μίλησαν την αναμέτρηση με την Μύκονο αλλά και τι πρέπει να κάνει η ομάδα προκειμένου να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

«Το πιο σημαντικό είναι να “χτυπήσουμε” το πρώτο παιχνίδι. Έχουμε χάσει ήδη δυο φορές και θέλουμε να κάνουμε μια καλή νίκη σ’ αυτόν τον τρίτο αγώνα με αντίπαλο την Μύκονο και να προκριθούμε στον δεύτερο αγώνα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε όλοι μαζί και να παίξουμε ως ομάδα. Να προσέξουμε τα ριμπάουντ, να παίξουμε δυνατά, να σταματήσουμε το transition και να “κλειδώσουμε” τους παίκτες-κλειδιά» δήλωσε ο Ντι Τζέι Φάντερμπεργκ.

Και συμπλήρωσε: «Περιμένω κάθε ομάδα να βγει στον αγωνιστικό χώρο και να παίξει σκληρά. ‘Όλοι θέλουμε να είμαστε υγιείς, όλοι θέλουμε να παίξουμε, όλοι θέλουμε να κερδίσουμε. Θα αγωνιστούν οι καλύτερες οκτώ ομάδες και όλοι θέλουμε να τελειώσουμε τη δουλειά. Κάθε φορά που παίζουμε μαζί με τις καλύτερες οκτώ ομάδες, βάζουμε την ψυχή μας για τους φιλάθλους και εμφανιζόμαστε ανταγωνιστικοί, αισθάνομαι πάρα πολύ καλά».

Από την πλευρά του ο Κώστας Καμπουρίδης, τόνισε: «Σίγουρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Εμείς θα πάμε γεμάτοι όρεξη και κίνητρο να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αντιμετωπίζουμε την Μύκονο με την οποία έχουμε παίξει άλλες δύο φορές. Είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα παίζει πολύ καλό μπάσκετ. Σίγουρα υπάρχει ένα έξτρα κίνητρο γιατί έχουμε χάσει δύο φορές στο πρωτάθλημα. Θα πάμε να κερδίσουμε το παιχνίδι και να κάνουμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Πρέπει να περιορίσουμε την περιφέρεια και το transition της Μυκόνου. Τα πολύ γρήγορα γκαρντ της ομάδας. Πιστεύουμε ότι αν το πετύχουμε και ελαχιστοποιήσουμε τα λάθη μας, θα έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε το παιχνίδι. Σίγουρα είναι πολύ ευχάριστο που θα υπάρχουν φίλαθλοι απ’ όλες τις ομάδες. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα έχουμε τον κόσμο στο πλάι μας και ελπίζουμε να μας δώσει ώθηση».