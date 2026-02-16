Με τις πιθανότητες συμμετοχής να είναι υπέρ της συμμετοχής, η τελική απόφαση για τον Μήτρου Λονγκ θα ληφθεί λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα (17/2, 17:00) με το Μαρούσι.

Ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ απουσίασε από το πρόσφατο παιχνίδι του Άρη στη Μύκονο λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε στη γάμπα. Υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, αυτή ήταν «καθαρή» κι έτσι ακολούθησε την αποστολή του Άρη στο Ηράκλειο ενόψει του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο έμπειρος γκαρντ συμμετείχε στη σημερινή (16/2) τελευταία προπόνηση της ομάδας, η οποία όμως δεν περιλάμβανε ασκήσεις μεγάλης έντασης, δίχως να νιώσει κάποια ενόχληση.

Στις δηλώσεις του, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς απέφυγε να «επικυρώσει» τη συμμετοχή του παίκτη του στον αγώνα με το Μαρούσι καθώς ο Μήτρου Λονγκ θα δοκιμάσει στην προθέρμανση και σε περίπτωση που δεν νιώσει ενόχληση, τότε θα αποφασιστεί και η συμμετοχή του στο παιχνίδι. Προφανώς, το πιθανότερο είναι να βρεθεί κανονικά στη διάθεση του προπονητή του.