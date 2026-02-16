Ο Γιάννης Κουζέλογλου μιλώντας για το Final 8 του Κυπέλλου εξήγησε μεταξύ άλλων τη δυσκολία που υπάρχει στο Μαρούσι με ένα ματς την εβδομάδα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης

Το Μαρούσι αντιμετωπίζει τον Άρη στον προημιτελικό του Κυπέλλου για το Final 8 και ο Γιάννης Κουζέλογλου ανέφερε στο περιθώριο της προπόνησης της ομάδας από τα βόρεια προάστια την δική του οπτική για τη διοργάνωση.

Για τη συμμετοχή του Αμαρουσίου στο Final 8 και το αν αποφορτίζονται από τα ματς του πρωταθλήματος: «Εννοείται ότι είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε στην Κρήτη, εδώ στο Final 8. Κάθε παιχνίδι είναι τελικός, κάθε παιχνίδι το κοιτάμε ξεχωριστά και δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το κοιτάμε επειδή είναι το Κύπελλο. Πρέπει για 40 λεπτά να φανούμε συγκεντρωμένοι.»

Για το πόσο δύσκολο είναι να υπάρχει ένα ματς την εβδομάδα: «Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο αυτό. Κυρίως ψυχολογικό όταν έρχονται κάποια κακά αποτελέσματα. Αυτό ακολουθεί όλη την εβδομάδα. Πρέπει να δουλεύουμε περισσότερο. Κάναμε καλές προπονήσεις. Πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη με την Καρδίτσα η οποία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Και πρέπει να συνεχίσουμε. Το πρόγραμμα είναι δύσκολο».

Για τη δική του μετάβαση από τον Παναθηναϊκό στο Μαρούσι: «Στον Παναθηναϊκό όταν ήμουν έκανα πολλές προπονήσεις. Περίμενα την κάθε ευκαιρία. Νομίζω ότι κάθε φορά που μπαίνω στο παρκέ δίνω τον καλύτερό μου εαυτό ώστε να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει τους στόχους της».