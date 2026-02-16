Γουόρντ: «Να πάρουμε το Κύπελλο θα είναι ξεχωριστό, τα παιδιά στα αποδυτήρια είναι εξαιρετικοί»

Για τον θεσμό του Final 8 όπως επίσης και για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, μίλησε ο Τάισον Γουόρντ στις δηλώσεις του μία μέρα πριν την έναρξη του Κυπέλλου.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ (17/02, 20:00), ενόψει των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον Τάισον Γουόρντ να κάνει δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης της ομάδας του.

Ο Αμερικανός φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» μίλησε για το παιχνίδι κόντρα στην Ένωση, ενώ επίσης αναφέρθηκε και στο κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια των Πειραιωτών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τάισον Γουόρντ:

«Είναι μια εμπειρία καινούργια για εμένα, καταλαβαίνω ότι πρόκειται για κάτι σημαντικό για εμάς και πρέπει να φτάσουμε έως το τέλος της διαδρομής. Είναι πάντα σημαντικό να παίρνεις ένα τρόπαιο για την ιστορία της ομάδας. Το να πάρουμε το Κύπελλο θα είναι ξεχωριστό στην πρώτη μου χρονιά στον Ολυμπιακό.

Περιμένω ένα έντονο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Είναι μια ομάδα με ποιότητα, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, όπου αγωνίζονται. Πρέπει να μπούμε αποφασισμένοι να κάνουμε όσα χρειάζονται, για κερδίσουμε το παιχνίδι και να μην περιμένουμε, ότι θα μας δοθεί εύκολα το οτιδήποτε. Είναι σαν να βρισκόμαστε κατά κάποιο τρόπο σε περίοδο προετοιμασίας, με την EuroLeague και το πρωτάθλημα να σταματούν για αυτή την εβδομάδα, αλλά πλέον γνωρίζω τα παιδιά πολύ καλύτερα σε σύγκριση με το ξεκίνημα της χρονιάς.

Τα παιδιά στα αποδυτήρια είναι εξαιρετικοί επαγγελματίες και πολύ συγκεντρωμένοι στο στόχο. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και να κάνουμε τη δουλειά μας».