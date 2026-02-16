Γκρέι: «Μεγάλος αγώνας κόντρα στον Ολυμπιακό, ανυπομονώ»

Ραϊκουάν Γκρέι και ΚιΣόν Φίζελ μίλησαν για τον προημιτελικό του Κυπέλλου της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό (17/2, 20:00).

Δεν σταματιέται με τίποτα η ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα, αφού δεν είχε πρόβλημα να περάσει και από το Παλατάκι, αφού...καθάρισε τον ΠΑΟΚ με 88-71.

Με αυτή το ροζ φύλλο αγώνα έφτασε τις 12 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και είναι η δεύτερη πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρώπη.

Η Ένωση έχει στρέψει το βλέμμα της στον προημιτελικό της Τρίτης (20:00) στο Κύπελλο κόντρα στον Ολυμπιακό και το απόγευμα πετά με προορισμό το Ηράκλειο Κρήτης. Την αποστολή θα ακολουθήσουν οι εξής παίκτες: Γκρέι, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος, Σκορδίλης.

Γκρέι και Φίζελ μίλησαν για την παρουσία της Ένωσης στη διοργάνωση και στη μάχη με τους Πειραιώτες.

Γκρέι: «Το Κύπελλο Ελλάδας είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση στην χώρα, επομένως το γεγονός ότι βρισκόμαστε στους “8” που συμμετέχουν σε αυτή είναι πολύ καλό. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα βρεθώ στην Κρήτη. Ανυπομονώ για την έναρξη. Σίγουρα θα υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός και πολλή ενέργεια απ’ όλες τις ομάδες. Περιμένουμε τους φιλάθλους και τους θεατές να δημιουργήσουν μια καλή ατμόσφαιρα. Έχουμε μπροστά μας έναν πολύ μεγάλο αγώνα στον προημιτελικό απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι μια πολύ καλή ομάδα. Θα βγούμε στο γήπεδο και θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Θα πάμε να νικήσουμε. Ανυπομονώ να αγωνιστώ!».

Φίζελ: «Περιμένουμε μια πολύ καλή ατμόσφαιρα από τους φιλάθλους. Σίγουρα θα είναι αρκετά διασκεδαστικό. Ο στόχος μας είναι να βγούμε στον αγωνιστικό χώρο, να παίξουμε και να κάνουμε το καλύτερο παιχνίδι που μπορούμε. Προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό και ανυπομονώ να παίξω!».